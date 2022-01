Porta Elisa News



Mercato, torna di attualità il nome di Adamoli

lunedì, 24 gennaio 2022, 15:32

di diego checchi

Inizia l’ultima settimana di mercato e quindi per la Lucchese ci saranno da sistemare le ultime cose sia in entrata che in uscita. Intanto c’è da sottolineare che l’attaccante Emanuele Schimmenti classe 2002 rientrato al Catanzaro per fine prestito è stato ceduto in Serie D al Lamezia Terme mentre Sergio Yakubiv è rientrato al Crotone che sta cercando di piazzarlo da un’altra parte. Il giocatore non è più a Lucca e quindi il prestito dalla società calabrese è terminato. Da capire poi quale sarà il destino di Daniel Dumbravanu. Il giocatore non è stato convocato per la trasferta di Olbia e ciò potrebbe far presagire una sua cessione imminente.

In fin dei conti Dumbravanu ha trovato poco spazio e il Genova potrebbe decidere di mandarlo altrove a giocare con più continuità. Ci sarà da vedere anche quale sarà il futuro di Matteo Panati. Il giocatore era rientrato tra i convocati contro l’Imolese ad Olbia non era presente. Quindi, soprattutto dopo l’arrivo di Ubaldi, potrebbe essere definitivamente chiuso. Per lui si prospetta una soluzione in prestito.

Per quanto riguarda le entrate non sappiamo se la Lucchese agirà ancora in attacco, magari prendendo un’altra punta e sacrificando Lorenzo Babbi che ha trovato poco spazio: il giocatore di proprietà dell’Atalanta potrebbe rientrare a Bergamo per poi essere girato in un’altra società di Serie C per trovare più spazio. Detto questo secondo noi la Lucchese ha bisogno di un terzino che possa sostituire sia Nannini ma anche Corsinelli visto che Papini non è ancora al meglio e che Visconti viene ormai considerato come centrocampista. Di conseguenza è tornato di moda il nome di Andrea Adamoli che in settimana il Cesena restituirà all’Empoli per fine prestito. Chissà che la Lucchese non possa riprenderlo.