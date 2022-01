Nuovo Porta Elisa, Ragghianti: "Entro 20 giorni contiamo di esprimerci"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:15

Trova l'ufficialità la notizia di un passaggio in rossonero di Leonardo Ubaldi, attaccante di proprietà del Pisa che ha disputato la prima parte della stagione nella Pistoiese dove è praticamente rimasto a secco, siglando un solo gol: è la stessa Lucchese a annunciare il passaggio sino al giugno 2022

mercoledì, 19 gennaio 2022, 11:48

Sembrerebbe proprio essere lui il prescelto per rinforzare il centrocampo rossonero dopo la partenza di Eklu: il giocatore classe 1998 è attualmente alla Cremonese in Serie B anche se quest’anno non ha mai giocato e già in estate era stato accostato alla Lucchese dopo il fallimento del Novara

martedì, 18 gennaio 2022, 20:33

Il tecnico rossonero: "E' la prima volta che ci succede una situazione di questo genere, ma ai ragazzi non gli posso rimproverare niente. L'Imolese è una buona squadra, ma potevamo approfittare meglio delle occasioni avute. Sono convinto che se oggi c'era la Curva l'avremmo portata in fondo ci è mancato...

martedì, 18 gennaio 2022, 20:32

Il dirigente rossonero: "La Lucchese gli ha proposto l'allungamento e l'adeguamento del contratto, ma lui e il suo procuratore hanno deciso così: cosa dovevamo fare? Legarlo? Se ne è andato in modo irriconoscente. Oggi pari che brucia, la vittoria era strameritata"