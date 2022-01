Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, Ragghianti: "In questa settimana esamineremo la documentazione arrivata"

martedì, 11 gennaio 2022, 12:23

Servirà ancora qualche giorno prima di capire se la nuova documentazione presentata dalla Lucchese in relazione al progetto per il rifacimento del Porta Elisa potrà bastare per sbloccare la situazione e ottenere il via libera all'interesse pubblico da parte dell'amministrazione comunale: lo conferma l'assessore allo sport Stefano Ragghianti che dichiara che nella mattinata odierna c'è stato un incontro con i dirigenti della società rossonera.

"Ci siamo incontrati stamani – dichiara Ragghianti – ma la documentazione è arrivata al protocollo solo ieri, ora c'è da vedere se è quello che serve, ci auguriamo che vada bene, ovviamente a partire dal piano economico-finanziario che è quello che interessa più di tutto. Gli uffici ci hanno chiesto questa settimana per esaminare la documentazione, con la Lucchese siamo rimasti di aggiornarci quando l'esame sarà concluso".