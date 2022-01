Porta Elisa News



Pagliuca: "Gli ultimi venti minuti abbiamo staccato la spina"

martedì, 18 gennaio 2022, 20:33

Guido Pagliuca è a dir poco arrabbiato per il pari rocambolesco maturato contro l'Imolese, ma il tecnico rossonero a fine gara fa comunque i complimenti ai suoi, almeno per i primi 75 minuti di gioco disputati alla grande: "Faccio i complimenti ai ragazzi per i primi 75 minuti. Il rigore loro penso ci fosse, poi abbiamo preso in mano la partita ed abbiamo creato davvero tante occasioni. Dispiace perché avevamo la partita in mano, ma negli ultimi venti minuti abbiamo staccato la spina e questo è il risultato".

"E' la prima volta che ci succede una situazione di questo genere, ma ai ragazzi non gli posso rimproverare niente. Ripartiamo da qui: certo l'Imolese è una buona squadra, ma potevamo approfittare meglio delle occasioni avute. Sono convinto che se oggi c'era la Curva, la gara l'avremmo portata vittoriosamente in fondo: ci è mancato il loro sostegno".