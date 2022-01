Pagluca squalificato per un turno

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 31 gennaio 2022, 17:02

Ora c'è l'ufficialità: il sostituto di Bensaja nel centrocampo rossonero sarà Giorgio Tumbarello. Lo annuncia la stessa società rossonera con una nota in cui precisa che Matteo Panati va alla stessa società sino al prossimo giugno

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:07

Bensaja è passato alla Paganese: il giocatore ha lasciato Lucca e firmato per i campani. Per quanto riguarda i nomi in entrata si è fatto quello di Giorgio Tumbarello, classe 1996 in uscita dalla Vibonese dove ha collezionato 72 presenze

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:02

Il medico sociale rossonero Tambellini fa il punto sui due infortunati: “Fedato ha subito una distorsione importante alla caviglia destra con una piccola inflazione del malleolo: dovrà stare fermo per un po’ di tempo. Bellich ha subito una contusione al ginocchio ma il nostro intento è quello di provare e...

domenica, 30 gennaio 2022, 22:08

Secondo il sito specializzato - La casa di C - il centrocampista Nicholas Bensaja sarebbe molto vicino alla firma con la Paganese e domani il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in prestito secco, nel girone C per giocare con più continuità. Panati nel mirino della Vibonese