Porta Elisa News



Riprendere il cammino

sabato, 29 gennaio 2022, 14:16

di diego checchi

Quella di domani sarà una partita molto importante, prima di tutto la Lucchese dovrà cercare di muovere la classifica e magari anche vincere, ma fondamentale sarà non perdere perché in questo campionato anche un punto può valere tanto. Perché diciamo questo? Perché l'Ancona è una squadra da non sottovalutare e i cinque gol rifilati al Pontedera ne sono la prova. Niente paura ma rispetto per una squadra che cercherà di agire con delle ripartenze fulminee. Cosa dovrà fare quindi la Lucchese? Non scoprirsi e cercare con pazienza di mettere in campo quello che sa fare senza l'assillo di dover sbloccare subito la partita, perché in questo caso potrebbe commettere errori che poi risulterebbero fatali. Equilibrio quindi, questo deve essere il mantra con cui la Lucchese affronterà la squadra di Colavitto.

Certamente mister Pagliuca non snaturerà la formazione e giocherà sempre con il modulo 4-3-1-2. L'impressione è che Fedato non ce la farà nemmeno ad andare in panchina e quindi in attacco spazio a Nanni, Belloni e Semprini con Ubaldi e Babbi pronti ad entrare a partita in corso. A centrocampo, Minala e Frigerio sono sicuri della titolarità mentre chi sarà l'altra mezzala tra Visconti, Brandi e Collodel? A spuntarla potrebbe essere ancora una volta l'ex della Turris. In difesa, i laterali saranno sicuramente Corsinelli e Nannini mentre come centrali potremmo vedere la coppia formata da Bellich e Baldan, anche se fino all'ultimo potrebbe esserci la scelta di Bachini. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Coletta. Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 27 Baldan, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 26 Brandi, 30 Belloni, 18 Nanni, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 12 Plai, 5 Bachini, 14 Quirini, 4 Bensaja, 3 Visconti, 23 Zanchetta, 7 Gibilterra, 15 Collodel, 19 Ubaldi, 9 Babbi, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca.