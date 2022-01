Porta Elisa News



Rossoneri, ecco la ripresa degli allenamenti con l'incognita

domenica, 2 gennaio 2021, 16:15

di diego checchi

La Lucchese riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio mentre al mattino ci sarà il solito giro di tamponi per scongiurare altri casi di Covid. Inizierà così una settimana di allenamenti che non porterà ad una partita, perchè la gara prevista per l'8 gennaio a Cesena è stata posticipata al 2 febbraio. Da capire invece se la Lucchese giocherà o meno l'11 contro l'Imolese, tutto dipenderà da quanti casi di positività al Covid ci saranno in casa dei romagnoli, visto che fino pochi giorni fa erano addirittura 18.

Per quanto riguarda la Lucchese, bisognerà vedere quali saranno le condizioni di Papini, ancora alle prese con un infortunio muscolare, e di Minala, che era uscito un po' acciaccato dall'ultimo allenamento. Da domani, poi, inizierà il mercato vero e proprio e vedremo quanti movimenti in entrata e in uscita farà la Lucchese. Nelle ultime ore è stata ventilata la possibilità che Cucchietti possa cambiare aria, visto che ha giocato solo una gara ed è chiuso da capitan Coletta mentre lui, magari, vorrebbe trovare più spazio. Sembra essere invece chiusa l'esperienza di Alessandro Lovisa con la maglia rossonera, lui tornerà alla Fiorentina per poi essere girato ad un'altra società. stesso discorso potrebbe essere fatto per Zanchetta e Panati, che non hanno trovato spazio.