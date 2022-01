Porta Elisa News



Russo: "Eklu ha deciso lui di andare via: non merita di indossare questa maglia"

martedì, 18 gennaio 2022, 20:32

Bruno Russo non ci sta: il pari contro l'Imolese non riesca a essere digerito: "Partita dominata in lungo e largo, abbiamo avuto una grande reazione dopo il loro gol c'è il rammarico di non aver chiuso la gara. Sarebbe stata una vittoria strameritata, sul 3-1 pensavo si potesse dilagare e spiace per l'assenza del pubblico per le nuove normative. Rimane una bella gara ma con l'amaro in bocca per risultato finale: sul 3-1 abbiamo spento l'interruttore per poco ed è stato fatale. Ora serve mettere tutta la rabbia a Olbia, peccato perché la vittoria ci avrebbe messo in una posizione di classifica più tranquilla ma il calcio è questo".

"La cessione di Eklu Shaka? E' lui a essere voluto andar via, la Lucchese gli ha proposto l'allungamento e l'adeguamento del contratto, ma lui e il suo procuratore hanno deciso così: cosa dovevamo fare? Legarlo? Ci ho parlato personalmente e gli ho spiegato cosa vuoi dire giocare con la Lucchese: se ne è andato in modo irriconoscente, nonostante grazie alla Lucchese abbia iniziato a farsi conoscere; se ne è andato in modo irrispettoso. Sarà sostituito adeguatamente e non fasciamoci la testa, è stata una sua decisione: non merita di indossare quesa maglia e possiamo benissimo fare a meno di lui".