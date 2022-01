Porta Elisa News



Semprini dà spettacolo ma non basta

martedì, 18 gennaio 2022, 20:12

Coletta: 6 Perde l'imbattibilità su calcio di rigore, ma si conferma in vena su un insidioso colpo di testa a inizio ripresa. Nulla può sul colpo di testa di De Sarlo e sul pari finale.

Visconti: 6 Gara di sacrificio e di grande corsa. Sostituito a metà ripresa.

Bachini: 5,5 Commette una leggerezza senza conseguenze in avvio, poi non sbaglia niente sino a quando si perde De Sarlo.

Nannini: 6 Protagonista di uno scontro con un avversario fortunatamente senza gravi conseguenze, è sempre nel vivo del gioco. Tanta voglia di fare bene e qualche buona iniziativa.

Semprini: 7,5 Reattivo sin dall'inizio, ha due grandi occasioni ma sulla sua strada trova un Rossi in formato super. Ma nemmeno Superman poteva parare la sua conclusione di testa. La perla del vantaggio porta la sua inconfondibile firma.

Bellich: 5,5 Attento come al solito sino al doppio black out dove non si capisce con i compagni.

Frigerio: 6 Ha subito l'occasione per lasciare il segno, ma si fa ipnotizzare da Rossi. Poi lotta e corre a più non posso.

Corsinelli: 5,5 Gara un po' più opaca del solito, con un infortunio che forse lo condiziona dai primi minuti, commette il fallo che l'arbitro giudica da rigore.

Fedato: 5 Sbaglia un rigore in quel momento pesantissimo, la conclusione non è da lui. Ma anche il resto della gara non soddisfa nonostante l'impegno e qualche numero. Si fa pure ammonire sul 3-1.

Belloni: 7 Si procura il rigore sbagliato da Fedato, serve un assist al bacio per Semprini e finalmente rompe il digiuno con il gol.

Minala: 6 Fisicità, ma anche qualche errore, tra cui uno sottoporta che brucia. Si vede negare un rigore apparso solare.

Brandi: SV

Bensaja: SV