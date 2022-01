Porta Elisa News



Si ferma Fedato

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:49

di diego checchi

La squadra rossonera si è allenata sul campo di Porcari e c'è da dire che mister Pagliuca può contare su diverse soluzioni. Come avevamo già detto ieri, domenica potrebbe esserci l'esordio da titolare di Collodel a centrocampo come mezz'ala o come mediano davanti alla difesa. Qualche dubbio in più in attacco, visto che vanno verificate le condizioni di Fedato che oggi non si è allenato per una botta alla caviglia rimediata ieri.

In caso l'attaccante veneto non dovesse farcela, pronti Nanni, Semprini e Belloni, con Ubaldi e Babbi a disposizione per subentrare a partita iniziata. In difesa, Nannini e Corsinelli saranno sugli esterni mentre al centro in 3 lottano per 2 maglie e ci riferiamo a Bachini, Baldan e Bellich, ma ora come ora non sappiamo quale sarà la scelta del tecnico perché tutti e tre gli interpreti stanno dimostrando di essere in ottima forma. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Coletta; il capitano rossonero ha giocato tutte le partite eccezion fatta per la gara del girone di andata proprio contro l'Ancona dove giocò Cucchietti.

Per quanto riguarda il mercato, niente da registrare se non il fatto che la Lucchese, da qui al 31, cercherà di mettere a posto gli ultimi tasselli. A lasciare la comitiva potrebbe essere anche l'attaccante Babbi, che ha diverse richieste in Serie C, la Lucchese dovrà trovare una soluzione con l'Atalanta, società proprietaria del suo cartellino. Dumbravanu ha invece già salutato la comitiva e aspetta di sapere dove il Genoa lo manderà a giocare in prestito.