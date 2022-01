Porta Elisa News



Ufficiale: Ubaldi in rossonero

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:15

Trova l'ufficialità la notizia rilanciata nei giorni scorsi anche dal nostro quotidiano di un passaggio in rossonero di Leonardo Ubaldi, attaccante di proprietà del Pisa che ha disputato la prima parte della stagione nella Pistoiese dove è praticamente rimasto a secco, siglando un solo gol. E' la stessa Lucchese a annunciare il passaggio sino al giugno 2022.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – annuncia di aver acquisito, in prestito dal Pisa, il diritto alle prestazioni sportive di (attaccante, classe '99).Ubaldi nella prima parte del campionato in corso ha indossato la maglia della Pistoiese, mentre nella passata stagione ha militato nel Cannara (Serie D), siglando 15 gol in 32 presenze.Per lui un accordo in rossonero fino al 30 giugno 2022.Indosserà la maglia #19".