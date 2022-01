Porta Elisa News



Via agli allenamenti e nessun positivo

lunedì, 3 gennaio 2022, 17:06

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara di recupero valevole per la prima giornata del girone di ritorno contro l'Imolese che ci dovrebbe essere l'11 gennaio al Porta Elisa alle ore 18. Usare il condizionale è d'obbligo in questi casi perché la formazione di Fontana è alle prese con un vero e proprio cluster. Da 18 però i positivi sembrano essere scesi a 14, bisognerà vedere nei prossimi giorni come evolverà la situazione. Intanto i rossoneri dopo il giro di tamponi non ha riscontrato nessun caso di positività e così Pagliuca per il momento può tiare un sospiro di sollievo ed iniziare a lavorare nel migliore dei modi.

La squadra ha svolto un allenamento sul campo sintetico dello stadio di Porcari, con dei possessi palla e delle esercitazioni per la fase di attacco. In seguito il gruppo è tornata a ranghi completi ed ha svolto esercitazioni tattiche finalizzate alla fase di conclusione. Papini e Minala hanno ancora lavorato a parte ma per quest'ultimo non dovrebbero esserci problemi sul suo possibile utilizzo per la gara contro l'Imolese.