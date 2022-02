Porta Elisa News



Ancora una giornata di squalifica per Pagliuca

giovedì, 17 febbraio 2022, 17:47

Ancora un turno di squalifica per l'allenatore dei rossoneri Guido Pagliuca che si è visto comminare anche una multa da 200 euro dal giudice sportivo "per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme durante l’intervallo e per avere, nella medesima occasione, sferrato un pugno violento contro l’anta metallica del quadro elettrico generale, senza provocare conseguenze dannose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le scuse porte per il comportamento tenuto dal PAGLIUCA ai Rappresentanti della Procura Federale e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)". Pagliuca dovrà saltare la gara contro il Pontedera.

Stop per un turno anche a Nicola Nanni (e anche a lui 200 euro di multa) per "aver tenuto, al 27°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione con gesti plateali di dissenso e rivolgeva all’arbitro una frase non rispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta".