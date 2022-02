Porta Elisa News



Belloni spreca il colpo del ko

domenica, 27 febbraio 2022, 16:34

Coletta: SV Pomeriggio di assoluta tranquillità: dalle sue parti gli ospiti non arrivano praticamente mai.

Visconti: 5,5 Gara meno brillante delle ultime: parte bene, poi si perde e finisce per essere sostituito.

Bachini: 6 Non fatica a contenere chi capita nella sua zona. Si spinge in avanti senza trovare l'acuto.

Nannini: 6 Dinamico e lucido nella fase iniziale, poi si spegne alla distanza.

Bellich: 6 Pochi grattacapi, e quei pochi li controlla senza problemi. Sfiora il gol nel primo tempo.

Collodel: 6 Sfiora il terzo gol in tre gare: la palla si stampa sul palo. Anche oggi il suo contributo c'è, anche se forse inferiore alle ultime gare.

Frigerio: 6 Lotta su ogni pallone e si inserisce con buon tempismo in avanti, sostituito nella ripresa quando Pagliuca cerca nuove energie da buttare in campo.

Nanni: 6 Prende come di consueto un sacco di botte, ma non si tira certo indietro. Si procura ancora una volta un rigore, praticamente una specialità della casa e patisce un nuovo cartellino rosso apparso eccessivo.

Corsinelli: 6,5 Quando spinge sulla fascia, come aveva abituato a far vedere per un lungo periodo prima di un appannamento, è davvero un valore aggiunto. Attento nella fase difensiva.

Belloni: 5,5 Gli avversari faticano inizialmente a contenerlo, ma è meno incisivo del solito e sbaglia la più clamorosa delle occasioni dagli undici metri con un tiro floscio.

Minala: 6,5 Smista davvero un gran numero di palloni, morde quando c'è da mordere. Sta tornando e a centrocampo si vede.

Picchi: SV

Ubaldi: SV

Babbi: SV

Tumbarello: SV