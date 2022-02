L'attacco stecca ancora una volta

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 6 febbraio 2022, 17:06

Il dirigente rossonero: "Vedere giocare la squadra così e poi perdere fa ancora più rabbia, dobbiamo continuare su questa strada, perché questo tipo di supremazia netta alla lunga pagherà e ci farà centrare l'obiettivo principale che è quello di stare senza patemi dalla lotta per non retrocedere"

domenica, 6 febbraio 2022, 16:35

Il tecnico rossonero amareggiato per la sconfitta: "I primi 10 minuti abbiamo avuto qualche difficoltà perché non ci aspettavamo il Teramo con il 3-4-3 ma per il resto non posso dire nulla ai ragazzi, hanno fatto una bella partita e non meritavamo di perdere, ne prendiamo atto"

domenica, 6 febbraio 2022, 13:52

Rossoneri impegnati nella delicata trasferta abruzzese e senza due centrali difensivi: Semprini impegna subito il portiere di casa, Teramo in vantaggio con Codromaz, la reazione dei rossoneri non crea pericoli. Nella ripresa Visconti divora il pari e Ubaldi coglie la traversa

sabato, 5 febbraio 2022, 12:48

La Lucchese attesa in Abruzzo in una gara particolarmente insidiosa vista la delicata posizione di classifica dei padroni di casa alla ricerca di punti salvezza. Pagliuca potrebbe optare per Nannini o Corsinelli al centro della difesa: la probabile formazione