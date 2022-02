Porta Elisa News



Lucchese, serve ritrovare la vittoria

sabato, 19 febbraio 2022, 17:21

di diego checchi

Il campionato di Serie C è ormai sempre più denso di impegni con la Lucchese che domani scenderà di nuovo in campo alle ore 17,30 contro il Pontedera. Da un lato è persino meglio per gli uomini di Pagliuca, che avranno così la possibilità di riscattarsi subito dopo la sconfitta di Pesaro, d'altro canto però bisognerà vedere se avranno recuperato le energie fisiche e nervose per affrontare un impegno molto importante.

Siamo convinti che Pagliuca avrà caricato al meglio i suoi, anche se li seguirà solo dalla tribuna (ricordiamo che il tecnico è stato squalificato per una giornata). Per quanto riguarda la formazione, non ci sarà lo squalificato Nanni mentre Nannini potrebbe partire dalla panchina con Visconti ancora sull'out di sinistra. In difesa poi, tornerà quasi sicuramente Bellich, insieme a Bachini con Corsinelli sulla destra. A centrocampo potrebbe scoccare l'ora di Tumbarello, che a Pesaro ha disputato un tempo di buona qualità e potrebbe prendere il posto di Picchi; in mezzo lotta a due fra Collodel e Minala, con Frigerio a sinistra. In attacco Belloni agirà dietro le due punte Ubaldi e Babbi con Semprini che ha dei problemi a un ginocchio e dovrebbe dare forfait.

Un'altra ipotesi è che Pagliuca possa cambiare modulo passando al 3-5-2, inserendo di conseguenza anche Baldan in difesa, a questo punti, in attacco Belloni agirebbe dietro alla punta. È chiaro che la partita con il Pontedera è molto importante ed è per questo che al "Porta Elisa" ci si aspetta un pubblico molto numeroso per incitare i rossoneri dal primo al novantesimo. Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 3 Visconti, 4 Tumbarello, 15 Collodel, 16 Frigerio, 30 Belloni, 9 Babbi, 19 Ubaldi. A disposizione: 22 Cucchietti, 6 Nanni, 27 Baldan, 17 D'Ancona, 14 Quirini, 8 Picchi, 58 Minala, 26 Brandi, 23 Zanchetta, 7 Gibilterra, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca (in panchina Carbone).