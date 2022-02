Porta Elisa News



Mercato, è fatta per Ricchi

martedì, 8 febbraio 2022, 12:20

È fatta per Niccolò Ricchi, terzino sinistro classe 2000 svincolatosi nell’ultimo calcio mercato dalla Viterbese. Già da oggi sarà a disposizione di mister Pagliuca. Ricchi ha un passato nel settore giovanile dell’Empoli ed è nato terzino sinistro anche se all’occorrenza può fare il centrale. In tutto in Serie C ha collezionato 41 presenze con le maglie di Ravenna, Cavese e Viterbese.

Si tratta di un giocatore che andrà a rimpolpare il reparto difensivo dopo le partenze di Yakubiv e Dumbravanu in attesa che Papini possa rientrare al più presto nei ranghi. Questo sarà una soluzione in più per il mister rossonero.

"La società Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica ufficialmente di aver ingaggiato Niccolò Ricchi, difensore classe ’00. Per il giovane, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, circa 40 presenze in Serie C con le maglie di Ravenna, Cavese e Viterbese.Ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2022 ed indosserà la maglia #24".