Porta Elisa News



Nanni ci mette la testa e il fisico

giovedì, 24 febbraio 2022, 22:54

Coletta: 6,5 Chiamato in causa un paio di volte nel primo tempo, risponde presente. Per il resto, serata tranquilla: ma sul finire mostra tutti i suoi riflessi su Morra.

Visconti: 6 Piazzato dietro le punte, fa un un buon movimento e sfiora un eurogo. Sostituito nella ripresa.

Bachini: 6,5 La coppia con Bellich funziona e stasera il centrale si dimostra reattivo come il collega.

Nannini: 6,5 Buone iniziative sulla sua fascia e buona (con un paio di imprecisioni) attenzione nella fase difensiva.

Bellich: 6.5 Attento e efficace: non aveva clienti facili nei paraggi. Sbroglia più di una situazione.

Collodel: 6,5 Centra il suo secondo con la maglia rossonera a un millimetro dalla porta, smista palloni e assist. E' un giocatore di livello e ogni volta lo conferma: acquisto azzeccato.

Frigerio: 6 Gara senza fronzoli e molto disciplinata, dà equilibrio. Sostituito nella fase finale della gara.

Nanni: 7 Serve un gran pallone a Belloni per il gol che sblocca la gara, sigla di fatto in comproprietà il gol del raddoppio, prende un palo e fa anche un gran lavoro con il fisico. Bravo.

Corsinelli: 7 Spunti come da tempo non si vedevano: è tornato a ringhiare. Si toglie la soddisfazione del gol sul finale.

Belloni: 7 E' sempre lui a spostare gli equilibri delle partite, stasera ancora una volta a segno. Imprendibile, è un piacere vederlo giocare. Esce sfinito e acciaccato.

Minala: 6,5 Più reattivo delle ultime uscite, pare in recupero fisico. Per il resto, è un giocatore che non si discute in queste categorie.

Tumbarello: SV

Baldan: SV

Picchi: SV