Porta Elisa News



Belloni imprendibile e decisivo

mercoledì, 2 febbraio 2022, 23:01

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara contro il Cesena.

Coletta 6,5 - nelle occasioni in cui è stato impegnato si è sempre fatto trovare pronto.

Visconti 6,5 - tanto dinamismo e intraprendenza, uno dei più positivo.

Bachini 6,5 - non era facile contrastare gli attaccanti del Cesena ma lui c'è riuscito, a parte nell'occasione del primo gol quando tutta la difesa si è fatta trovare impreparata sul passaggio filtrante di Bortolussi.

Nannini 6,5 - non ha sbagliato niente contro il suo diretto avversario e si è proposto più volte anche in fase offensiva.

Babbi 5,5 - sull'impegno non si discute, ma deve essere più cattivo sotto porta.

Semprini 5,5 - non è stata sicuramente la sua miglior partita, ha sbagliato anche il calcio di rigore ed è stato poco incisivo.

Bellich 6,5 - gli diamo lo stesso voto di Bachini, una prestazione senza sbavature.

Collodel 6 - gli avremmo voluto dare almeno un voto in più, ma la palla persa che ha portato al gol del Cesena ha abbassato il giudizio. Per il resto, una prestazione maiuscola nel costruire gioco e orchestrare le ripartenze rossonere.

Frigerio 6,5 - è stato lui ha fare il lancio che ha portato al rigore su Nanni e anche nel primo tempo aveva servito bene Semprini: bravo.

Baldan 6,5 - se l'è cavata molto bene in un ruolo non suo, quella di terzino destro, sia in fase difensiva che in fase di appoggio. Un esperimento da ripetere.

Belloni 7,5 - il migliore in campo della Lucchese senza ombra di dubbio, ha fatto il gol dopo il rigore sbagliato di Semprini ma ha ispirato ogni azione rossonera, non ha mai perso la calma ed ha distribuito palloni illuminanti per i compgagni.

Nanni 6,5 - è entrato con il piglio giusto e si è conquistato un calcio di rigore.

Papini 6 - ha fatto il suo dopo tanto tempo di inattività, siamo contenti che sia ritornato in campo.

Picchi sv

Brandi sv

Ubaldi sv