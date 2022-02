Pagliuca: "Il merito è tutto dei ragazzi"

Altri articoli in Porta Elisa News

Il portiere rossonero: "Non entro nel merito delle scelte della curva, ma averli qui oggi ha davvero fatto la differenza. Ci prendiamo un buon punto che ci da ancora più serenità e consapevolezza del fatto che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi: abbiamo fermato il Modena e questo dimostra che...

Il dirigente rossonero soddisfatto del risultato, della squadra e del pubblico: "Una bellissima partita soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, nel primo tempo li abbiamo anche messi in difficoltà. Il pubblico? Oggi è stato il nostro traino, Lucca dovrebbe essere sempre così"

Tutti i rossoneri danno l'anima per centrare il pari con la capolista: Nannini è straripante, molto bene Collodel e Picchi, in avanti restano in ombra Semprini e Belloni che hanno poche occasioni per brillare: le pagelle di Gazzetta

Rossoneri impegnati con la capolista al Porta Elisa: Pagliuca sceglie Ubaldi in attacco, recupera Bellich e rilancia Picchi con Minala ancora una volta che parte dalla panchina. Occasioni in avvio per Picchi e poi per Collodel e Semprini. Coletta salva su Ogunseye