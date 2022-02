Porta Elisa News



Russo: "Presi a pallate gli avversari, ma usciamo battuti"

domenica, 6 febbraio 2022, 17:06

Amarezza e tanta nelle parole di Bruno Russo che a fine gara non si capacita di come la Lucchese possa essere uscita sconfitta da Teramo dopo una prestazione spesa in larga parte in avanti: "Loro un tiro da fuori area senza velleità, noi abbiamo macinato gioco e preso a pallate gli avversari, creato due clamorose occasioni eppure non siamo riusciti a fare rete. Non è una questione che non ci sono giocatori che non la buttano dentro, purtroppo sbagliamo nella finalizzazione e usciamo sconfitti. Dobbiamo accettare il risultato del campo, siamo in un momento delicato del campionato e possiamo essere risucchiati dobbiamo stare molto attenti e cercare di fare più risultati possibili nelle prossime gare".

"La mole di gioco è legata a tutti i movimenti che fanno tutti i giocatori, dunque non è solo un problema degli attaccanti che si finalizza poco. Del resto, abbiamo avuto delle bellissime occasioni, penso a quella con Visconti che ha una tecnica incredibile eppure non ha fatto gol. Vedere giocare la squadra così e poi perdere fa ancora più rabbia, dobbiamo continuare su questa strada, perché questo tipo di supremazia netta alla lunga pagherà e ci farà centrare l'obiettivo principale che è quello di stare senza patemi dalla lotta per non retrocedere. Ora ci attendono incontri con squadre che vogliono vincere il campionato, dobbiamo stare attenti. E' il momento di far perdere una squadra come il Modena che non perde mai".