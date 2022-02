Porta Elisa News



Russo: "Non è facile sbloccare partite come questa"

domenica, 27 febbraio 2022, 17:04

Bruno Russo si accontenta del pareggio e guarda avanti: non che il pari con una Fermana rinunciataria sia stato un risultato ben accetto, ma per il dirigente rossonero, è prima di tutto importante muovere la classifica

"Dispiace perché abbiamo avuto un'opportunità incredibile per migliorare la nostra classifica però la squadra ha fatto una grande partita e ha dimostrato superiorità. Chiaramente in questa fase tutti cercano di portare a casa il risultato e quindi non è facile sbloccare le partite. Mi chiedete dell'espulsione di Nanni? Dispiace perché la sua assenza sarà pesante la prossima gara, ma sono cose che succedono".