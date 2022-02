Porta Elisa News



Russo sulla trattativa: "Mai stato assolutamente niente con la cordata americana"

martedì, 8 febbraio 2022, 12:13

Bruno Russo replica al tifoso che ha scritto a Gazzetta Lucchese circa l'esistenza o meno di una trattativa con un fondo americano che ha poi acquisito l'Ascoli smentendo ogni ipotesi: "Non c'è stato assolutamente niente con quella cordata, ne sono certo: non c'è mai stato niente con quel fondo e confermo che se si presentano persone con serie intenzioni, noi siamo qui a ascoltare".

Russo era intervenuto anche nella trasmissione “Corner Corto” dove ha spaziato su diversi argomenti cercando di chiarire alcune situazioni che interessano senza dubbio il tifoso rossonero partendo dalla questione stadio. “Mi assumo la responsabilità di ciò che dico – ha sottolineato Bruno Russo – sono convinto che il comune dirà sicuramente sì all’interesse pubblico per lo stadio Porta Elisa nei tempi previsti. Non fatemi dire quando ci sarà questo documento perché non lo sappiamo, ma prima della fine del mandato passeremo sicuramente alla fase successiva”. Poi il discorso si è spostato sugli eventuali ingressi in società: “la Lucchese è appetita da tante persone e se arriverà qualcuno disposto a dare un futuro più roseo alla Lucchese, ci faremo da parte, anche domani. Non vogliamo rimanere a dispetto dei santi e a chi ci dice che dobbiamo andare via subito, rispondo che andremo via quando e se la Lucchese sarà in mani giuste per poter garantire un futuro molto importante. Perché io e tutti gli altri soci siamo i primi tifosi. Di pourparler ce ne sono tanti, ma fino a che non verranno concluse delle trattative, non diremo niente. intanto pensiamo a portare avanti il nostro progetto che si sta sviluppando sotto ogni profilo a partire dal settore giovanile, una grande risorsa per noi, ma anche dalle infrastrutture. A proposito, sul terreno di Saltocchio è già steso il manto erboso e tra qualche tempo ci si potrà allenare la prima squadra e il settore giovanile”. Le domande più ricorrenti sono sulla squadra e sullo stadio e Bruno Russo ribadisce: “Stiamo facendo un campionato importante e dovremo andare a fare “la guerra” ai canarini di Modena. Ci saranno quattro partite in casa nel breve periodo e in queste dovremo garantirci la salvezza e poi provare anche a sognare qualcosa di più bello. È chiaro che dovremo stare molto attenti a non fare passi falsi inaspettati. Sono anche d’accordo che ci manca la vittoria da troppo tempo, ma pensate a una cosa: contro l’Imolese, qualche settimana fa, eravamo convinti di vincere e sul 3 a 1 credevo di poter dilagare. Invece abbiamo pareggiato 3 a 3. Il calcio è strano ed è ovvio che dobbiamo migliorare sotto qualche aspetto e dobbiamo cercare di segnare di più perché i numeri lo stanno a testimoniare. Questo è un periodo dove la Lucchese ha bisogno di tutti anche dei propri tifosi che speriamo vengano al Porta Elisa in massa già a partire da domenica prossima”. Sul mercato, Russo ha sottolineato: “Abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità cercando di migliorare la squadra. Sono arrivati tre giocatori: Tumbarello, Collodel e Ubaldi e credo che ci possano dare tranquillamente una mano a raggiungere il nostro obiettivo. Posso dire che nell’ultimo giorno di mercato avevamo già preso una punta del Girone C, ma all’ultimo minuto la squadra che lo ha in carico non lo ha liberato. Quindi non abbiamo potuto tesserarlo ma avevamo già firmato i documenti. Il mercato è anche questo. Comunque siamo soddisfatti degli attaccanti che abbiamo”. Russo poi parla dell’aspetto difensivo e sottolinea. “Papini per noi è un giocatore fondamentale e speriamo di recuperarlo presto. Lo scorso anno ha avuto un infortunio al bicipite femorale e a Cesena ha avuto una ricaduta. Ma al massimo nella partita contro il Pontedera lo riavremo in campo, se non prima. Per quanto riguarda Fedato dovremo attendere ancora 2-3 settimane perché ha avuto una piccola frattura alla caviglia”.