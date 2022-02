Porta Elisa News



Russo: "Siamo contentissimi della prestazione"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 22:58

Bruno Russo era naturalmente in campo anche a Cesena e alla fine della gara non può che fare i complimenti ai suoi ragazzi per una partita disputata senza timori reverenziali e contro una avversaria di grande spessore: "Su questo campo, quello di una squadra importante come il Cesena, la differenza non si è vista: la Lucchese ha fatto una gara alla grande sotto tutti i punti di vista; l'allenatore ha preparato benissimo la gara: siamo contentissimi. La Lucchese deve andare a giocare partite così e non farsi mettere sotto da nessuno".

"Parlare dei singoli torna male, tutta la squadra ha fatto bene e sono stati encomiabili. Abbiamo recuperato Picchi e Papini che sono come due nuovi acquisti che potranno darci una mano, ma davvero tutta la squadra è da elogiare, La sensazione di perdere non l'ho mai avuta: abbiamo avuto varie occasioni per pareggiare, poi ce l'abbiamo fatta, ma se doveva vincere una squadra, era la Lucchese e su un campo proibitivo come questo. Ora giriamo subito pagina: a Teramo ci attende una partita complicatissima: gli abruzzesi sono la prima squadra dentro i play out e punteranno alla partita con noi per accorciare la classifica. Non abbiamo tempo per gioire, oltretutto il Teramo non merita la classifica che ha".