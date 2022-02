Teramo-Lucchese: 1-0 al 45' pt Due minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 5 febbraio 2022, 12:48

La Lucchese attesa in Abruzzo in una gara particolarmente insidiosa vista la delicata posizione di classifica dei padroni di casa alla ricerca di punti salvezza. Pagliuca potrebbe optare per Nannini o Corsinelli al centro della difesa: la probabile formazione

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:07

A Teramo, la Lucchese non potrà contare su Bellich e Baldan squalificati e il tecnico valuta alcune opzioni che vedono come difensore centrale accanto a Bachini uno tra Papini, Nannini e Corsinelli. Da non escludere del tutto anche la scelta di un centrocampista con attitudini difensive, mentre per Ubaldi potrebbe...

giovedì, 3 febbraio 2022, 13:47

Uscire indenni dalla trasferta di Cesena era l’obiettivo e la Lucchese ce l’ha fatta giocando per 75 minuti un ottimo calcio e mettendo più volte in difficoltà i bianconeri allenati da Viali. L’unico difetto? Serve maggiore cinismo sottoporta: almeno un paio di occasioni da poter sfruttare meglio

mercoledì, 2 febbraio 2022, 23:01

L'esterno determinante nel pari di Cesena, ma è un po' tutta la squadra a girare a dovere: mancano all'appello solo Semprini e Babbi, che sbagliano sottoporta. Bene anche Baldan sulla fascia così come la coppia centrale difensiva Bachini e Bellich: le pagelle di Gazzetta