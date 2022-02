Porta Elisa News



Un altro passo verso la salvezza

giovedì, 3 febbraio 2022, 13:47

di diego checchi

Un pareggio che avvicina la Lucchese all’obiettivo dei 40 punti. Uscire indenni dalla trasferta di Cesena era l’obiettivo e la Lucchese ce l’ha fatta giocando per 75 minuti un ottimo calcio e mettendo più volte in difficoltà i bianconeri allenati da Viali. La squadra di Pagliuca ha dimostrato ancora una volta che dal punto di vista del gioco non è inferiore a nessuno e a livello di Serie C esprime un calcio propositivo e bello da vedere. Nei primi 15 minuti il Cesena è partito forte e la Lucchese è parsa un po’ contratta. Poi è uscita con grande personalità.

L’unico difetto, se così si può chiamare, è che la squadra rossonera deve essere più cinica sotto porta perché ha avuto almeno un paio di occasioni da poter sfruttare meglio. Questo per trovare proprio il pelo nell’uovo di una prestazione di alto livello. Adesso c’è la trasferta di Teramo. Un altro scontro molto difficile anche se il Teramo è nei bassi fondi della classifica, siamo convinti che venderà cara la pelle per ottenere i tre punti e la Lucchese dovrà stare molto attenta alla squadra di Guidi. A proposito: per questa trasferta in Abruzzo, Pagliuca dovrà inventarsi letteralmente il duo di difesa visto che Bellich e Baldan sono squalificati. Chi giocherà accanto all’unico superstite Bachini? Qualche variazione ci sarà sicuramente e non è da escludere che venga inserito Papini in mezzo alla difesa che ieri è rientrato dopo tanto tempo e soprattutto con Monaco in panchina è stato impiegato al centro della difesa con ottimi risultati.

A destra rientrerà Corsinelli mentre a sinistra ci sarà Nannini. Per gli altri reparti le soluzioni sono molteplici e magari avrà una chance dall’inizio Nanni che quando è entrato ha messo in difficoltà la retroguardia avversaria. A proposito di punte, si vocifera che proprio nelle ultime ore di mercato la Lucchese aveva chiuso con l’attaccante del Potenza Salvemini, ma a stoppare le operazioni sia stato il presidente lucano vista la mancanza di alternative nel reparto avanzato per la propria società. Questo a testimonianza del fatto che la Lucchese e la società rossonera ci aveva provato fino in fondo ad alzare il tasso tecnico del reparto offensivo. Intanto la squadra si è ritrovata stamattina all’Acquedotto per riprendere la preparazione.