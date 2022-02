Porta Elisa News



Vichi: "Modena? I giocatori sanno dell'importanza del match"

venerdì, 11 febbraio 2022, 15:37

di diego checchi

Il presidente Alessandro Vichi parla della partita che ci sarà domenica al Porta Elisa contro il Modena: "La squadra sta bene e credo che per questo tipo di partita non ci sia bisogno nemmeno di caricarla più di tanto perché i giocatori sanno da soli dell'importanza del match".

Allora si augura di vedere uno stadio pieno?

"Certo che sì. Non mi sembra giusto fare degli appelli o cose del genere ma credo che chi vuole bene alla Lucchese domenica debba essere allo stadio che sia in curva o in gradinata. La squadra ha bisogno del sostegno di tutti, nessuno escluso, per fare una grande partita."

Spostiamo il discorso sull'impianto di Saltocchio: a che punto sono i lavori?

"Guardate sono contento di affrontare questo argomento. Il terreno in sintetico è stato steso ed è di ultima generazione con un intaso vegetale. Adesso però ci saranno da fare i lavori agli spogliatoi ed a tutto quello che riguarda le strutture fuori dal campo. Diciamo che verso Pasqua la prima squadra potrà andare ad allenarsi stabilmente là. Saltocchio dovrà diventare la nuova casa rossonera. Al mattino ci andrà a fare gli allenamenti la prima squadra, mentre nel pomeriggio l'impianto sarà impegnato con il settore giovanile e la scuola calcio e alla sera con la squadra femminile. Verrà aperto anche un punto di ristoro perché tutti i ragazzi rossoneri e le loro famiglie si dovranno sentire come se fossero a casa."

Ritornando a domenica, è fiducioso per come andrà la gara?

"Assolutamente sì. La prestazione ci sarà sicuramente e mi auguro anche un risultato positivo, anche se il Modena è un ottima squadra."