Coletta ancora una volta alza il muro

domenica, 27 marzo 2022, 19:36

Il tecnico: "Nella ripresa abbiamo avuto due occasioni clamorose con Nanni e Collodel che ci potevano far vincere il derby meritatamente, abbiamo affrontato una squadra quotata e faccio un applauso ai ragazzi. Cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuta la partenza a rilento e abbiamo sofferto tantissimo i...

domenica, 27 marzo 2022, 19:36

Il dirigente rossonero: "Quando sono rimasti in dieci potevano essere più convinti e portare a strappare la vittoria. Il gol subìto a freddo? Soffriamo eccessivamente i calci piazzati è un po' il nostro tallone di Achille però poi dopo ci siamo sciolti e la partita l'abbiamo fatta noi"

domenica, 27 marzo 2022, 17:05

Rossoneri che vanno visita al Siena in una gara dove entrambe le formazioni cercano punti salvezza con un occhio ai play off: padroni di casa subito in vantaggio, poi occasioni per Belloni e Collodel e pari su rigore di Minala. Nella ripresa, palla buona per Corsinelli, Bianchi, Caccavallo e Nanni.

sabato, 26 marzo 2022, 15:01

La Lucchese fa visita al Siena alla caccia di altri punti per assicurarsi la matematica permanenza in categoria. Pagliuca valuta una maglia tra Picchi, Frigerio e Tumbarello a centrocampo. In attacco l'unico ballottaggio potrebbe essere fra Ruggiero e Visconti, con Belloni e Nanni sono sicuri del posto.