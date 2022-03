Porta Elisa News



Doppia seduta di allenamento per i rossoneri

mercoledì, 30 marzo 2022, 18:06

di diego checchi

Doppia seduta per la squadra di Pagliuca. Al mattino a Porcari mentre nel pomeriggio in palestra allo stadio Porta Elisa. Il trainer ha iniziato nel vero senso della parola a preparare la sfida con il Pescara e bisognerà vedere che tipo di formazione farà domenica prossima. Quello che è certo è che l'undici iniziale non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quello di domenica scorsa. Da capire se in mediana rientrerà Visconti e se almeno per la panchina ce la farà a rientrare Mauro Semprini oltre a Niccolò Ricchi. E' ancora presto per dirlo visto che ci sono ancora tanti allenamenti da dover disputare prima che Pagliuca possa tirare le conclusioni. Una cosa è certa, andrà in campo solo chi sarà al topo perchè nell'aria c'è la voglia di fare una sorta di impresa e di provare a vincere per conquistare la salvezza matematica e per sognare un posto nei playoff. Per domani è prevista una seduta mattutina a Porcari così come per venerdì, mentre sabato allo stadio Porta Elisa verrà fatta la seduta di rifinitura. L'augurio è che domenica prossima possa esserci un Porta Elisa pieno anche perché la Lucchese avrà bisogno più che mai contro una formazione quotata come il Pescara dell'aiuto di tutto il suo pubblico.