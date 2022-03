Fedato e Papini sulla via del recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 1 marzo 2022, 17:33

Nuova tegola disciplinare sulla Lucchese: l'attaccante rossonero Nicola Nanni è stato fermato per tre turni dopo il fallo commesso ai danni di un avversario nella gara contro la Fermana. Un turno di stop anche al preparatore atletico Riccardo Guidi

martedì, 1 marzo 2022, 12:31

Sette-otto punti dovrebbero essere sufficienti per centrare la salvezza, mentre per avvicinare la zona play off, che ora dista quattro punti, i rossoneri dovrebbero aumentare i giri del motore: a breve inizieranno i colloqui per confermare i giocatori maggiormente rappresentativi

lunedì, 28 febbraio 2022, 12:28

La squadra di Pagliuca si ritroverà domani pomeriggio per iniziare a preparare la sfida contro la Viterbese che ci sarà domenica alle ore 17.30, una gara certamente da non sottovalutare perché la squadra laziale è in ripresa e perché, per la Lucchese, da adesso in poi ci sono nove finali

domenica, 27 febbraio 2022, 17:10

Il tecnico rossonero: "I ragazzi hanno dato tutto e non posso dirgli nulla, abbiamo giocato con tanti giovani contro una squadra di grande esperienza, anche oggi ci è mancata solo un po' di cattiveria sotto porta. L'espulsione di Nanni? Non ho visto cattiveria nel suo fallo"