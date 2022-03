Porta Elisa News



Gesam Gas e Luce Lucca, si alza il sipario sulla Coppa Italia: sfida nei quarti contro Ragusa

mercoledì, 23 marzo 2022, 11:43

Con il campionato che si ferma, fatta eccezione per alcuni recuperi delle compagini non impegnate nella kermesse di San Martino di Lupari, scocca l’ora della Final Eight di Coppa Italia, in programma da domani a domenica 27 marzo al PalaLupe. A distanza di tre anni dall’ultima partecipazione, curiosamente anche all’epoca ospitata dalla società patavina, il Gesam Gas e Luce Lucca fa il suo ritorno in questa competizione come quinta forza del girone d’andata. Un primo traguardo stagionale raggiunto, sul quale la società e Luca Andreoli avevano sempre pensato di raggiungere sin dagli albori del nuovo progetto tecnico, che vedrà le biancorosse scendere in campo domani, palla a due alle 18, contro la Passalacqua Ragusa, quarta classificata dopo le prime 13 giornate, per la sfida inaugurale della Coppa Italia. Subito un confronto affascinante al cospetto di una big della pallacanestro azzurra che, proprio in prossimità di questa partita da dentro o fuori, ha ritrovato tutto il suo roster. Sarà un match diverso da quello andato in scena lo scorso 22 dicembre, quando Lucca si impose per 72-67 al termine di una grande rimonta. Rispetto a quella serata, le biancorosse non hanno più Sydney Wiese mentre le iblee hanno sì perso Marzia Tagliamento ma possono contare sull’apporto di Ruth Hebard.

Numeri alla mano, le biancoverdi in campionato viaggiano ad una media di 73 punti, tirando con il 51% da due (seconda percentuale della lega dopo Schio) e con il 36% dall’arco, capacità realizzativa più alta di tutta la Techfind Serie A1. Sono 32,4 i rimbalzi catturati delle iblee, da un paio di settimane a questa parte tornate a contare su tutto il comparto delle lunghe.

La profondità del roster a disposizione di coach Recupido è testimoniata proprio dalle interne siciliane: Hebard (7 punti e 5 rimbalzi nelle quattro partite disputate), Asia Taylor (16,4 punti e 7,5 rimbalzi) e la star Wnba Awak Kuier (17 punti e quasi 10 rimbalzi catturati a serata) sono un terzetto che in Italia ha pochi rivali. Una coperta decisamente lunga, se si considera come la quarta lunga risponda al nome di Samantha Ostarello. Martina Kacerik, una Mariella Santucci protagonista di una sontuosa stagione da 9,2 punti e 4,3 assist e il capitano, nonché playmaker della nazionale italiana, Nicole Romeo (12,3 punti con il 35% di realizzazione dall’arco) completano un quintetto di assoluto livello. Le giovani Chessari e Tumeo potranno avere qualche minuto a loro disposizione per permettere alle titolarissime di tirare il fiato.

“Sarà sicuramente una partita difficile di fronte ad una Passalacqua Ragusa che ha recuperato le sue tre straniere di altissimo livello” –ha spiegato coach Luca Andreoli- “Le biancoverdi possono vantare una fisicità importante, considerando che come quarta ha una nazionale italiana come Ostarello. Ci attenderà un team, che molto probabilmente ritroveremo nel corso della stagione, completamente diverso da quello affrontato al PalaTagliate poco prima di Natale. Dal canto nostro, vogliamo arrivare ai quarti di finale con la testa libera, cercando di fare la miglior partita possibile senza snaturare la nostra pallacanestro. Bisogna farci trovare pronti sia a livello mentale che fisico per competere contro Ragusa”. Passalacqua Ragusa-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Paolo Puccini, Chiara Bettini e Rebecca Di Marco