Gubbio, una delle formazioni più convincenti del girone

giovedì, 17 marzo 2022, 17:16

Contro il Gubbio, con Semprini e Fedato ancora out e Rodriguez vittima di un affaticamento muscolare, potrebbe tornare dal primo minuto il centravanti che ha scontato le tre giornate di squalifica rimediata nella gara con la Fermana

giovedì, 17 marzo 2022, 09:02

Rossoneri in piena emergenza in vista della gara di sabato con il Gubbio: alcuni giocatori alle prese con uno stato febbrile, Papini, Rodriguez accusano problemi di affaticamento muscolare, mentre per Fedato si allungano i tempi di recupero

martedì, 15 marzo 2022, 23:09

il tecnico rossonero: "Hanno meritato i nostri avversari, oggi è un po' tutta la squadra che ha fatto peggio, molto peggio e non sono stato bravo io a ricaricarla a livello nervoso, ma non capisco che senso abbiano tutte queste partite ravvicinate che non consentono di recuperare infortunati o un'influenza"

martedì, 15 marzo 2022, 23:09

Il dirigente rossonero: "Non siamo risusciti a contrastare adeguatamente il loro pressing, e devo dire siamo stati un po' ingenui sul primo gol ma va dato merito agli avversari che sono stati più bravi di noi.