La ripresa porta buone notizie

martedì, 22 marzo 2022, 19:09

di diego checchi

La squadra rossonera si è ritrovata allo stadio "Porta Elisa" per preparare al meglio la sfida con il Siena. All'allenamento era presente anche Nanni, che sarà disponibile per la gara di domenica nonostante gli impegni con la sua Nazionale. Sono ritornati in gruppo tutti i giocatori che erano stati influenzati compreso Belloni mentre per Fedato, Papini e Ricchi bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Dopo alcuni lavori di corsa, la squadra ha disputato delle partitelle a ranghi contrapposti, per domani è prevista una doppia seduta dove si inizierà a preparare nei minimi dettagli la gara contro gli uomini di Padalino. L'augurio è che la Lucchese possa proseguire nella striscia positiva dopo il pareggio interno contro il Gubbio per mettere al sicuro il prima possibile la salvezza, per poi sognare il posto nei play off.