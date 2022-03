Lucchese-Reggiana: 1-0 al 49' st Espulso Minala

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 11 marzo 2022, 23:14

Il tecnico rossonero: "Il merito è tutto del gruppo, adesso bisogna solo terminare il nostro percorso di crescita: la vittoria di oggi è importante a livello di classifica e di morale, oggi abbiamo iniziato con cinque giovani e finito con sette contro una corazzata, dimostra le buone scelte della società"...

venerdì, 11 marzo 2022, 22:46

Il dirigente rossonero: "Voglio fare un plauso a una curva che non si vedeva da tempo, siamo tutti contenti e orgogliosi di questa squadra. Adesso rimaniamo con i piedi per terra ma giochiamo una partita alla volta perchè la classifica dice che possiamo sognare"

venerdì, 11 marzo 2022, 22:41

I rossoneri danno vita a una prestazione di alto livello contro una delle favorite alla promozione finale, l'attaccante offre nuovi spunti di classe, bene tutta la difesa, Bachini in testa. Minala dà ordine e Papini fa un rientro da sogno: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 11 marzo 2022, 19:16

Niente da fare per la Lucchese e per Nicola Nanni: la Corte sportiva d'appello sezione ha respinto il reclamo contro le tre giornate di squalifica inflitte all'attaccante per una espulsione patita nella gara contro la Fermana