Lucchese in corsa per Rodriguez

giovedì, 3 marzo 2022, 16:38

di diego checchi

Secondo il sito blunote.it anche la Lucchese starebbe cercando una punta svincolata ed avrebbe individuato nella figura di Alejandro Rodriguez l'attaccante ideale per completare il reparto offensivo, visto sia la squalifica di tre giornate a Nanni e gli infortuni di Semprini e Fedato, con quest'ultimo comunque sulla via del rientro. A scanso di equivoci va detto che la trattativa esiste e sta proseguendo anche in queste ore. Da lì a che vada in porto ce ne passa, anche perchè sul giocatore non c'è solo la Lucchese ma ha chiesto informazioni anche il Taranto ed il Wisla Cracovia (Serie A Polacca) ha proposto al giocatore spagnolo quattro mesi di contratto con opzione per la prossima stagione. Non è ancora decifrabile chi la spunterà fra queste tre squadre.

L'intenzione dell'entourage di Rodriguez sembra quella di trovare una sistemazione al suo assistito in Italia e nei prossimi giorni: non resta che aspettare e capire come si evolverà la situazione senza però farsi eccessive illusioni. Sul valore del giocatore non ci sono discussioni, attaccante classe 1991, con un passato anche in Serie A con le maglie di Cesena, Sampdoria ed Empoli per un totale di 33 presenze e una rete. Tanta Serie B nella sua carriera: Cesena, Salernitana, Brescia, Chievo e Virtus Entella per 114 presenze e 28 reti. Solo una volta in Serie C con il Pavia nel lontano campionato 2011/12. Il giocatore è fermo dal luglio scorso dopo il fallimento del Chievo.