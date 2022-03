Porta Elisa News



Minala protagonista assoluto

sabato, 19 marzo 2022, 19:34

Coletta: 6 Si salva su Sainz Maza e poi l'aiuta la traversa sempre nel primo tempo, nella ripresa raccatta due palloni in porta (uno su rigore) senza praticamente averlo mai toccato.

Visconti: 5,5 Si vede poco, giusto uno spunto. Sostituito nell'intervallo per irrobustire il centrocampo.

Bachini: 6 Regge bene l'urto degli avanti umbri, e con Bellich la coppia centrale appare più rodata.

Nannini: 6 Sbaglia qualche pallone di troppo, ma non gli difetta certo l'impegno: che grinta questo ragazzo.

Bellich: 6 Puntuale, rischia qualcosa in un paio di occasioni, ma la sua presenza in difesa si fa sentire.

Collodel: 5,5 Corre, ma appare meno decisivo di qualche gara fa, in settimana non è stato bene fisicamente.

Picchi: 6,5 Ritrova la maglia da titolare dopo che nel riscaldamento Frigerio deve alzare bandiera bianca e sblocca subìto la gara e si rende prezioso in più di una circostanza. Sostituito dopo aver rimediato il giallo.

Nanni: 6,5 L'arbitro non gli fischierebbe un fallo nemmeno lo colpissero con un fucile di precisione, ma fa come al solito a sportellate e si propone.

Corsinelli: 6 Freno a mano tirano, tiene bene la sua zona e da quelle parti girano clienti scomodi.

Ruggiero: 5,5 Tanto pressing e poco altro, ma la giornata è complicata per gli avanti rossoneri.

Minala: 7,5 La sua assenza si è avvertita eccome a Montevarchi: riprende in mano le chiavi del centrocampo e ne beneficiano anche i compagni. Riporta in vantaggio i rossoneri, Protagonista assoluto.

Tumbarello: 5 Si distingue per il fallo da rigore e per farsi sfilare dall'avversario in occasione del secondo pari.

Ubaldi: 6 Si procura il rigore e corre senza sosta per coprire gli spazi.

Baldan: SV