Montevarchi-Lucchese: 2-0 al 45' st Quattro minuti di recupero

martedì, 15 marzo 2022, 22:54

Non lascia il segno nessun rossonero nella gara di Montevarchi, qualche lampo del solito Belloni, la generosità di Ruggiero, ma per il resto si vede ben poco a livello di prestazioni individuali, Picchi non incide: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 14 marzo 2022, 17:40

Lucchese già in campo a Montevarchi a distanza di pochissimi giorni alla caccia di di nuovi punti. Pagliuca ritrova Corsinelli e pensa a rilanciare Picchi al posto dello squalificato Minala. La probabile formazione

lunedì, 14 marzo 2022, 17:27

Un turno di stop per il centrocampista che era stato espulso per somma di ammonizioni, e squalifica anche per il diesse rossonero allontanato nel concitato finale di gara. Turno di squalifica anche per Gambale e Mercati del Montevarchi

domenica, 13 marzo 2022, 15:49

La squadra toscana reduce dalla vittoria di Teramo è in ripresa e vuole togliersi da ogni impiccio evitando la lotteria dei play out sfruttando la freschezza della sua rosa, una delle più giovani del girone