Nuovo Porta Elisa, primo via libera della conferenza dei servizi

venerdì, 18 marzo 2022, 16:10

Stadio Porta Elisa: si è chiusa positivamente la conferenza dei servizi. Il progetto accompagnato dalle osservazioni sarà presto presentato in consiglio comunale per la dichiarazione di pubblico interesse, lo conferma con una nota il Comune di Lucca. Dunque nessun ente ha sollevato obiezioni all'ultima versione del progetto. Ora toccherà dunque al consiglio comunale che entro i primi giorni di aprile (prima di essere sciolto) dovrebbe dare il suo via libera e poi saranno i presentatori (Lucchese e Aurora Immobiliare) a dover sottoporre alla conferenza dei servizi il progetto definitivo. Se tutto dovesse andare bene, a quel punto, dopo il nuovo e definitivo via libera della conferenza dei servizi, potrebbe arrivare a gara e all'assegnazione dei lavori. Tempi comunque ancora lunghi e con molto passaggi ancora, ma il primo passo è fatto.

"Come annunciato quasi un mese fa – di legge in una nota – si è chiusa oggi positivamente la quarta ed ultima seduta della Conferenza dei servizi che ha esaminato le modifiche e integrazioni alla proposta progettuale per lo Stadio Porta Elisa di Lucca. Sono stati così discussi tutti i nuovi elementi e registrati i pareri degli enti presenti e degli uffici tecnici comunali che hanno espresso una valutazione finale complessivamente positiva che sarà formalizzata nei verbali della riunione. Le osservazioni e indicazioni raccolte accompagneranno il progetto nel passaggio successivo che sarà la presentazione al Consiglio comunale per la dichiarazione di pubblico interesse e dovranno essere recepite dal proponente nel prossimo livello di progettazione e cioè nel progetto definitivo".