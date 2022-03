Porta Elisa News



Pagliuca: "In fondo potevamo vincere"

domenica, 27 marzo 2022, 19:36

Soddisfatto, ma con qualche rimpianto per la fase iniziale e per non aver saputo sfruttare il vantaggio dell'uomo in più a fine gara. Guido Pagliuca l'ha visto così il derby di Siena: "Potevamo provare a vincere nei minuti finali, siamo venuti qui a fare la partita e abbiamo condotto la gara per una buona parte della stessa, una volta in svantaggio attraverso il gioco ci siamo costruiti il rigore e altre occasioni. Nella ripresa abbiamo avuto due occasioni clamorose con Nanni e Collodel che ci potevano far vincere il derby meritatamente, abbiamo affrontato una squadra quotata e faccio un applauso ai ragazzi".

"Sono contento di Collodel, Frigerio che ho tolto perché ammonito, Corsinelli era a rischio. ma abbiamo deciso di tenerlo sino in fondo, ma tutta la squadra ha giocato, devo essere sincero questi ragazzi anche se hanno un'età giovane, insieme al Montevarchi la più giovane del campionato, hanno sempre cercato di fare buone partite attraverso il gioco. Cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuta la partenza a rilento e abbiamo sofferto tantissimo i calci da fermo, è l'unica cosa che abbiamo sofferto, per il resto meritavamo di più. Non ci aspettavamo tutte queste palle da fermo di qualità e noi abbiamo un po' sofferto ma per il resto, la Lucchese ha fatto, umilmente una buona partita".