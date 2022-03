Porta Elisa News



Papini finalmente in gruppo

martedì, 8 marzo 2022, 17:27

di diego checchi

La bella notizia della giornata riguarda senza dubbio Federico Papini. Il difensore è rientrato in gruppo. Ha effettuato la partitella con i compagni ed ha svolto l'intera seduta di allenamento senza accusare fastidi. E' ovvio chiaramente che la sua condizione fisica non può essere al massimo e gli ci vorrà un pò per recuperare il pieno stato di forma. Fedato invece sta ancora lavorando a parte ma sta facendo progressi mentre Rodriguez ha lavorato con il gruppo e chi sa che venerdì o da titolare o subentrando in uno spezzone di partita possa fare il suo esordio in maglia rossonera. L'attaccante spagnolo ha una voglia matta di mettersi in mostra dopo tanti mesi che non gioca e di ritornare a fare quello che più gli piace e cioè il gol.

Insomma la squadra sta lavorando alacremente per preparare al meglio una sfida molto importante come quella contro i granata di Aimo Diana. Nella Lucchese mancherà per squalifica Corsinelli ed in due sono in ballottaggio per la sua sostituzione e stiamo parlando di Marco Baldan e Nunzio Brandi. Il giocatore ex Turris ha recuperato da un piccolo infortunio ed è ritornato completamente a disposizione. In questo ruolo c'è anche Papini ma come dicevamo sopra non crediamo che Pagliuca lo voglia schierare sin dal primo minuto. Sarà ancora squalificato Nicola Nanni in attesa dell'esito del ricorso fatto dalla società rossonera a seguito delle tre giornate di squalifica a lui comminate.