Porta Elisa News



Provaci ancora, Lucchese

giovedì, 10 marzo 2022, 14:21

di diego checchi

Quella contro la seconda in classifica nel posticipo serale di domani alle ore 20.30, sarà una gara stimolante da giocare. Al Porta Elisa arriverà la Reggiana di Aimo Diana, una squadra con la miglior difesa, il miglior attacco e una sola gara persa in campionato. Proprio in queste partite che dovrà giocare a viso aperto, la squadra di Pagliuca si esalta e riesce sempre a dare il meglio di sé stessa. Prendete come esempio la gara contro l’Entella, una squadra molto più forte della Lucchese sulla carta, ma la formazione rossonera l’ha sovrastata in tutto e per tutto vincendo una gara meritatamente. L’augurio è che la stessa cosa si possa ripetere domani sera anche se il valore della Reggiana non è discutibile.

E questo viene rimarcato dalla staff rossonero durante tutti gli allenamenti. Per quanto riguarda la formazione, mancheranno gli squalificati Nanni e Corsinelli, quindi al posto del laterale destro di difesa ci sarà quasi sicuramente Baldan, mentre è possibile che la Lucchese torni a giocare con Belloni trequartista e due punte. In attesa che scocchi l'ora di Alejandro Rodriguez, potrebbe toccare di nuovo a Ubaldi partire titolare. Accanto a lui dovrebbe essere riconfermato Zak Ruggiero, che tanto bene ha fatto nella sfida di Viterbo. A centrocampo potrebbe esserci l’unica novità di Visconti al posto di Frigerio, con Minala e Collodel a completare il reparto. A parte la sostituzione di Corsinelli, la difesa sarà la solita. Domani al Porta Elisa si prevede una grande cornice di pubblico che spingerà i rossoneri.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 27 Baldan, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 3 Visconti, 30 Belloni, 19 Ubaldi, 25 Ruggiero. A disposizione: 22 Cucchietti, 14 Quirini, 17 D’Ancona, 4 Tumbarello, 2 Papini, 8 Picchi, 23 Zanchetta, 16 Frigerio, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Rodriguez. Allenatore: Guido Pagliuca.