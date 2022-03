Porta Elisa News



Rebus attacco

mercoledì, 2 marzo 2022, 13:57

di diego checchi

È rebus in attacco. Mister Pagliuca avrà diversi allenamenti per decidere chi schierare nella gara contro la Viterbese. Diverse sono le soluzioni: la più scontata sembra quella di affidarsi a Babbi e Ubaldi con Belloni dietro di loro, mentre le altre potrebbero vedere Visconti dietro le punte con Belloni e Babbi in verticale. Questa sarebbe la stessa idea di gioco con la quale Pagliuca ha messo in campo la squadra nelle ultime partite. Ma ci sono anche altre soluzioni tipo quella di impiegare Ruggiero o Gibilterra, due giocatori che in allenamento si stanno impegnando molto e che finora, per vari motivi, hanno trovato poco spazio. Potrebbe scoccare veramente la loro possibilità.

Insomma, nonostante l’attacco privo di tre pedine fondamentale, perché non è da tutti perdere in un colpo solo Fedato e Semprini per infortunio e Nanni per squalifica, Pagliuca avrà comunque soluzioni alternative per poter affrontare al meglio la Viterbese. Siamo sicuri che chi scenderà in campo darà il meglio di sé senza far rimpiangere i titolari. Per quanti riguarda gli altri reparti non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto alle partite precedenti, anche perché la Lucchese ha dimostrato di giocare un ottimo calcio. È chiaro che in questa settimana potranno mettere più minuti nelle gambe giocatori come Picchi e Tumbarello che devono trovare ancora la giusta condizione. Il primo perché proviene da un infortunio, il secondo perché è da poco più di un mese agli ordini di Pagliuca essendo arrivato nel mercato di gennaio.