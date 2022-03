Porta Elisa News



Riprendere subito la marcia

venerdì, 18 marzo 2022, 15:57

di diego checchi

Riscattare la sconfitta contro il Montevarchi e soprattutto tornare a ripetere una prestazione di livello come quella contro la Reggiana. Deve essere questo l’obiettivo della Lucchese che domani alle 17.30 affronterà il Gubbio, una squadra in salute che verrà a Lucca per giocare a viso aperto. Con una vittoria la Lucchese metterebbe completamente al sicuro la salvezza perché andrebbe a quota 42 e non ci sarebbero più problemi, almeno di cataclismi nelle ultime sei giornate. Quindi sarà importante giocare con la spensieratezza di chi ha l’obiettivo a portata di mano, per poi, dopo aver raggiunto la permanenza in categoria, sperare in un sogno che si chiama playoff. Intanto è giusto pensare alla partita di domani senza guardare molto in avanti.

Mister Pagliuca dovrà valutare bene come staranno i suoi ragazzi dopo il turno infrasettimanale di Montevarchi. Per esempio, Belloni e Nannini non sono in perfette condizioni ma dovrebbero farcela a recuperare. Se non ce la dovessero fare, giocheranno Corsinelli a sinistra e Baldan a destra. A centrocampo rientrerà Minala quindi è possibile che se Belloni starà bene sarà Visconti a osservare un turno di riposo, con l’ex dell’Arezzo Ruggiero e il rientrante Nanni in attacco. a centrocampo potremmo vedere Collodel, Minala e Frigerio. Non ci saranno sicuramente Brandi, Papini, Fedato e Semprini. Al Porta Elisa ci aspettiamo una bella cornice di pubblico a sostenere la squadra.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 15 Collodel, 58 Minala, 16 Frigerio, 25 Ruggiero, 30 Belloni, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 27 Baldan, 14 Quirini, 3 Tumbarello, 8 Picchi, 17 D’Ancona, 7 Gibilterra, 23 Zanchetta, 9 Babbi, 19 Ubaldi, 11 Rodriguez, 12 Plai. Allenatore: Guido Pagliuca.