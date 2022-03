Porta Elisa News



Russo: "Ci siamo ripresi quello che ci avevano tolto all'andata"

venerdì, 11 marzo 2022, 22:46

Bruno Russo è raggiante quando arriva nella sala stampa del Porta Elisa dopo la vittoria stupenda contro la Reggiana. Una soddisfazione per lui che ha sempre creduto nell'allenatore e in questi ragazzi: "Una grande partita e una grande vittoria, ci siamo ripresi quello che vi avevano tolto all'andata. Oggi abbiamo dimostrato di essere all'altezza di questo campionato. Voglio fare un plauso a una curva che non si vedeva da tempo, siamo tutti contenti e orgogliosi di questa squadra.Adesso rimaniamo con i piedi per terra ma giochiamo una partita alla volta perchè la classifica dice che possiamo sognare. Però è importante lavorare giorno per giorno per arrivare il più in alto possibile".

"Papini che è rientrato dopo un lungo infortunio? Chiaramente Papini è nato con noi quando siamo partiti dopo il fallimento, ha sofferto molto anche per i problemi fisici e forse più di tutti ha meritato la soddisfazione del gol questa sera".