Russo: "Una grande impresa"

domenica, 6 marzo 2022, 19:45

Bruno Russo è davvero felice, la sofferenza di tante domeniche in cui i risultati non hanno premiato gli sforzi della squadra stavolta è trascolorata nella gioia per tre punti davvero importanti: "E' veramente una grande impresa, sono tre punti che valgono tanto, ma dobbiamo continuare a stare attenti anche guardando i risultati di Olbia e Fermana. Dovevamo tenere lontane tutte le squadre e questa vittoria dà continuità ai risultati: siamo contentissimi. Abbiano dato tanto ossigeno alla nostra classifica. La salvezza? Siamo sempre a non tanti punti dalla zona pericolo, certo che quando si vince e si fanno queste prestazioni... Dobbiamo scavalcare i 40 punti prima possibile dietro, le squadre stanno facendo punti".

"Giocare partite con questa intensità, organizzazione e cinismo e prestazioni individuali di alto livello fa davvero piacere. Un grazie anche ai tifosi che erano in tanti e hanno assistito a una bellissima serata per i nostri colori. Ruggiero? E' un ragazzo, un giovanissimo che ha giocato poco sinora, si è costruito la maglia da titolare e ha risposto alla grande: è stato bravo, ma tutti quanti hanno fatto una prestazione di carattere. La sconfitta del Modena ha rimesso in pista la Reggiana e ora venerdì verranno a Lucca per fare risultato: dobbiamo prepararci per una grande partita contro una nostra storica rivale. "