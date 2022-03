Scocca di nuovo l'ora di Nanni?

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 17 marzo 2022, 16:45

La squadra di Vincenzo Torrente sta certamente rispettando le attese, grazie a un formazione molto interessante costruita da giocatori sia giovani che esperti e che pratica un bel gioco: un mix che può permettere di andare tranquillamente ai playoff

giovedì, 17 marzo 2022, 09:02

Rossoneri in piena emergenza in vista della gara di sabato con il Gubbio: alcuni giocatori alle prese con uno stato febbrile, Papini, Rodriguez accusano problemi di affaticamento muscolare, mentre per Fedato si allungano i tempi di recupero

martedì, 15 marzo 2022, 23:09

il tecnico rossonero: "Hanno meritato i nostri avversari, oggi è un po' tutta la squadra che ha fatto peggio, molto peggio e non sono stato bravo io a ricaricarla a livello nervoso, ma non capisco che senso abbiano tutte queste partite ravvicinate che non consentono di recuperare infortunati o un'influenza"

martedì, 15 marzo 2022, 23:09

Il dirigente rossonero: "Non siamo risusciti a contrastare adeguatamente il loro pressing, e devo dire siamo stati un po' ingenui sul primo gol ma va dato merito agli avversari che sono stati più bravi di noi.