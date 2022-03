Porta Elisa News



Sette-otto punti per centrare l'obiettivo principale

martedì, 1 marzo 2022, 12:31

di diego checchi

Sette o otto punti e non di più serviranno alla Lucchese per blindare la categoria. Ci sono nove partite e di conseguenza Pagliuca e i suoi potranno non avere l’ansia di doverli fare tutti subito a patto che come hanno sempre detto tutti, l’obiettivo sia solo la salvezza. Nel caso in cui la Lucchese volesse puntare ai playoff, distanti quattro punti dato che la decima è il Gubbio a quota 37, la marcia della Lucchese dovrà assolutamente aumentare. Nell’ambiente si dice che la gara di Viterbo sarà fondamentale per la salvezza. In un certo senso sì, ma non proprio.

È vero che una malaugurata sconfitta della Lucchese con la Viterbese potrebbe risucchiare i rossoneri nel calderone, ma è anche vero che la squadra di Pagliuca è stata in grado di vincere o pareggiare partite che sulla carta sembravano proibitive come quella contro l’Entella, con il Modena, il Siena o il Cesena. Di conseguenza potrebbe riuscire a far punti anche con la Reggiana che attualmente sta attraversando un periodo buio nel suo campionato. Tutto questo per dire che da qui in avanti tutti i match dei rossoneri saranno fondamentali, ma non dovranno essere giocati con l’acqua alla gola. Pagliuca dovrà pensare prima alle prestazioni e poi al risultato senza farsi prendere dall’assillo di dover fare punti, altrimenti, mentalmente, la squadra potrebbe soffrire questo tipo di situazioni. È chiaro che raggiunta la salvezza prima possibile, i rossoneri potranno pensare anche ad altro, ma senza assilli perché l’obiettivo stagionale dichiarato da tutti è solo quello di una salvezza tranquilla per poi programmare un futuro più roseo.

Nella trasferta di Viterbo la Lucchese dovrà fare i conti anche con le assenze di Fedato, Semprini e Nanni in attacco. una cosa non da poco. Quindi mister Pagliuca dovrà decidere su chi puntare nella prima linea. Casomai sarà importante capire se a salvezza raggiunta la società cercherà di trattenere quei giocatori a scadenza di contratto. Uno su tutti Belloni. Ma anche Minala, Coletta e Bachini. Da quello che sappiamo, l’intenzione della società è di riconfermare la maggior parte di questo gruppo e i colloqui inizieranno nelle prossime settimane perché l’ossatura della squadra dovrà rimanere quella e puntellata con acquisti mirati che potranno innalzare il tasso tecnico della squadra rossonera.