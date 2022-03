Porta Elisa News



Siena-Lucchese, gli ultimi precedenti sorridono ai bianconeri

giovedì, 24 marzo 2022, 18:15

di diego checchi

Vediamo quali sono i precedenti fra Siena e Lucchese, quello che è certo è che dal 2018-2019 le due squadre non si incontrano allo stadio Artemio Franchi. Lucchese e Siena si sono incrociate svariate volte in serie C sia al Porta Elisa che Al Franchi. Negli ultimi quattro precedenti è andata bene ai bianconeri, capaci di vincere due volte nel 17-18 e nel 18-19. Nella prima occasione andò bene alla squadra di Mignani che vinse 1-0 in casa (Cristiani) e 4-1 al Porta Elisa con ancora in rete Cristiani insieme a Rondanini (doppietta) e Marotta. Nel novembre 2018 fu decisivo Fabbro dopo che i rossoneri con Madrigali e Sorrentino aveva impattato il doppio vantaggio di Guberti e Gliozzi. Al ritorno decisivo il gol di Aramu.

Nel 16-17, fu la Lucchese a conquistare sei punti: 2-1 al Franchi (doppietta di Forte e Firenze), 3-2 a Lucca con la doppietta di De Feo e Merlonghi. In rete per la squadra di Scazzola Ciurria e Marotta. Nella stagione precedente, con Atzori, i bianconeri pareggiarono 0-0 sul campo delle pantere mentre al Franchi, con Carboni in panchina, vinsero 2-1 grazie a Cori e Cedric. Prima di questi incroci Siena e Lucchese non si erano affrontare per 15 anni. Era il 9900 e la squadra di Sala si impose 2-0 al Franchi e impattò al Porta Elisa 1-1 .