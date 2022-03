Porta Elisa News



Tutti i numeri del campionato a cinque giornate dal termine

venerdì, 25 marzo 2022, 18:21

di diego checchi

A cinque partite dalla fine guardiamo i numeri del campionato. La squadra meno battuta è la Reggiana con sole due sconfitte, mentre quella che ha vinto di più è il Modena con 24 vittorie. La squadra con maggior sconfitte è invece il Montevarchi e questa è una cosa abbastanza sorprendente vista la classifica della squadra allenata da Malotti. Andando a vedere chi ha segnato più reti, è sempre al Reggiana con 60 reti. Il capocannoniere del campionato è Rolfini con 16 reti. L’attaccante dell’Ancona è sicuramente una delle rivelazioni del campionato.

La Lucchese ha il terzo peggior attacco avendo realizzato 31 reti e al momento il miglior goleador è Mauro Semprini con otto reti. Le squadre che hanno subito più reti in tutto il campionato sono due: Montevarchi e Teramo, con 51 reti subite, mentre la squadra che ha subito meno reti è la Reggiana. Questo sta a testimoniare, se ce ne fosse bisogno, che il duello fra Modena e Reggiana è durato dall’inizio del campionato anche se cinque punti di distacco avvantaggiano i canarini. Come si dice: i numeri non mentono mai.