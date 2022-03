Porta Elisa News



Verso la gara con la Reggiana, Pagliuca studia soluzioni in difesa e in attacco

mercoledì, 9 marzo 2022, 19:09

di diego checchi

La squadra, anche questa mattina, si è allenata sul sintetico di Porcari ma per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione bisognerà aspettare la seduta di rifinitura di venerdì mattina. È chiaro che mancherà per squalifica l'attaccante Nanni, così come il difensore Corsinelli. Per quanto riguarda il posto di laterale destro in difesa, il candidato numero uno per la sostituzione di Corsinelli è Baldan, anche se non sono da escludere le candidature di Brandi e Papini.

Per quanto riguarda l'attacco, chi giocherà sicuramente è Belloni, poi bisognerà vedere in che modo Pagliuca deciderà di schierare la squadra: o come domenica scorsa con Ruggiero e Visconti dietro proprio a Belloni oppure con due punte di ruolo. Nel secondo caso potrebbe esordire in maglia rossonera lo spagnolo Alejandro Rodriguez in coppia con Ruggiero o Ubaldi. Queste chiaramente sono solo supposizioni che dovranno essere poi suffragate dai fatti. A centrocampo, invece, crediamo che il trainer non cambierà niente.